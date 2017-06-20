Розенблату и Полякову грозит до 12 лет тюрьмы

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Вторник, 20 июня 2017, 15:00
Борислав Розенблат

Народным депутатам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову грозит до 12 лет заключения.

Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель НАБУ Артем Сытник.

Он отметил, что момент передачи денежных средств был зафиксирован. "Это все зафиксировано. Сами разговоры, за что средства, суть схемы - все зафиксировано", - сказал Сытник.

Он также сообщил, что это преступление подпадает под статью 368 УК - получение взятки, санкция предусматривает до 12 лет лишение свободы.

"Санкция статьи 368 предусматривает до 12 лет лишение свободы", - Отметил Сытник.

Он добавил, что были изъяты как средства, передаваемые в понедельник - 200 тысяч долларов, так и часть средств, которые передавались раньше.

Как известно, САП направила в Генеральную прокуратуру представление на привлечение к ответственности народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова.

По словам Холодницкого и Сытника, нардепы вносили за взятки изменения в законодательство по добыче янтаря.

Татьяна Кусок, УП

Темы: коррупция НАБУ
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Комментарии — 3
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IP: 35.187.168.---Didusь20.06.2017 16:18
Ну так садіть цю морду, пане генпрокурор, пане грицак-сбу. Садіть цю морду і морду насірова садіть, онищенка. Заради європейських цінностей садіть, заради гідності. Що нема цього у вас, забули?
Немає в Україні полковника, абощо на зразок Лі Куан Ю, бо наші полковники після чергової революції швидко стають генералами. У Лі Куан Ю просто часу на цю комедію не було, настільки зайнятою в плані знищення корупції була ця людина.
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IP: 193.90.12.---СЕРГЕЕВИЧ20.06.2017 16:00
Кто посмел усомниться в честности лучших представителей БПП?
Луценко быстро найдет провокаторов. Так опозорить невинного человека....
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IP: 31.42.161.---west_11120.06.2017 15:55
На фото еталонне обличчя української корупції. Продовжують спускати країну в каналізаційну трубу. БПП.
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