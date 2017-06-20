Розенблату и Полякову грозит до 12 лет тюрьмы
Народным депутатам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову грозит до 12 лет заключения.
Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель НАБУ Артем Сытник.
Он отметил, что момент передачи денежных средств был зафиксирован. "Это все зафиксировано. Сами разговоры, за что средства, суть схемы - все зафиксировано", - сказал Сытник.
Он также сообщил, что это преступление подпадает под статью 368 УК - получение взятки, санкция предусматривает до 12 лет лишение свободы.
"Санкция статьи 368 предусматривает до 12 лет лишение свободы", - Отметил Сытник.
Он добавил, что были изъяты как средства, передаваемые в понедельник - 200 тысяч долларов, так и часть средств, которые передавались раньше.
Как известно, САП направила в Генеральную прокуратуру представление на привлечение к ответственности народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова.
По словам Холодницкого и Сытника, нардепы вносили за взятки изменения в законодательство по добыче янтаря.
Татьяна Кусок, УП