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Розенблату и Полякову грозит до 12 лет тюрьмы

Вторник, 20 июня 2017, 15:00
Борислав Розенблат

Народным депутатам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову грозит до 12 лет заключения.

Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель НАБУ Артем Сытник.

Он отметил, что момент передачи денежных средств был зафиксирован. "Это все зафиксировано. Сами разговоры, за что средства, суть схемы - все зафиксировано", - сказал Сытник.

Он также сообщил, что это преступление подпадает под статью 368 УК - получение взятки, санкция предусматривает до 12 лет лишение свободы.

"Санкция статьи 368 предусматривает до 12 лет лишение свободы", - Отметил Сытник.

Он добавил, что были изъяты как средства, передаваемые в понедельник - 200 тысяч долларов, так и часть средств, которые передавались раньше.

Как известно, САП направила в Генеральную прокуратуру представление на привлечение к ответственности народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова.

По словам Холодницкого и Сытника, нардепы вносили за взятки изменения в законодательство по добыче янтаря.

Татьяна Кусок, УП

Темы: коррупцияНародный фронтБПП
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