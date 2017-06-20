Розенблату і Полякову загрожує 12 років тюрми – Ситник

Народним депутатам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це під час прес-конференції повідомив голова НАБУ Артем Ситник.

Він зазначив, що момент передачі коштів було зафіксовано. "Це все зафіксовано. Самі розмови, за що кошти, суть схеми – все зафіксовано", - сказав Ситник.

Він також повідомив, що цей злочин підпадає під статтю 368 КК - одержання хабара, санкція передбачає до 12 років позбавлення волі.

"Санкція статті 368 передбачає до 12 років позбавлення волі", - зауважив Ситник.

Він додав, що були вилучені як кошти, що передавалися у понеділок - 200 тисяч доларів, так само було вилучено частину коштів, що передавалися раніше.

Як відомо, САП скерувала в Генеральну прокуратуру подання на притягнення до відповідальності народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

За словами Холодницького і Ситника, нардепи вносили за хабарі зміни в законодавство щодо видобутку бурштину.

Тетяна Кусок, УП