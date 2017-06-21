Лозовой: Луценко берет деньги у "регионалов", поэтому на них представлений нет

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Среда, 21 июня 2017, 17:50

Народный депутат от "Радикальной партии" Андрей Лозовой назвал политическим заказом внесения в Верховную Раду представление на привлечение его к ответственности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Думаю, очевидно уже для всех является то, что внесение Генеральным прокурором Юрием Луценко представление на меня – это расправа за политическую позицию команды Радикальной партии Олега Ляшко. Это четко выраженный политический заказ и имитация борьбы с коррупцией вместо того, чтобы реально бороться с ней", - написал он.

Лозовой добавил, что Луценко не вносит представление на "регионаловски коррупционеров", "потому что регулярно получает от них деньги".

Он также считает, что есть несколько причин, зачем Луценко полад представление:

"1. Пытается дискредитировать нашу команду вымышленными делами на меня и моих коллег - Линько, Рыбалку, Мосийчука и даже Олега Ляшко. Чтобы строить на этом свою политическую карьеру.

2. Пытается запугать нас, чтобы сделать "договороспособнимы". И несколько гонцов от него подходили к Олегу Ляшко с предложениями договориться, когда представление появилось впервые. Он их вежливо послал, потому что принуждать его к "дружбе" шантажом и угрозами никому не удастся. Не на тех нарвались.

3. Это политическая расправа над Радикальной партией как оппозиционной политической силой. Я убежден, что эти преследования нашей команды осуществляются по указанию Президента Порошенко, чьим кумом и ставленником является Луценко", - написал Лозовой.

Также Лазовой предположил, что представление на него - это месть самого генпрокурора, ведь его фракция не голосовала за его назначение и другие сопутствующие законы.

Как известно, Генеральная прокуратура направила в Верховную Раду просьбу предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата из фракции Радикальной партии Андрея Лозового.

Украинская правда

Темы: Радикальная партия Генпрокуратура неприкосновенность
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IP: 35.187.168.---kerubino21.06.2017 18:04
Лозовій ,ти такий же злодій як і Регонали ,на вас ,депутатах ,нема де клеймо ставить ,такі ви хабарники і зхлодіі .
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