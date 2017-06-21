Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лозовой: Луценко берет деньги у "регионалов", поэтому на них представлений нет

Среда, 21 июня 2017, 17:50

Народный депутат от "Радикальной партии" Андрей Лозовой назвал политическим заказом внесения в Верховную Раду представление на привлечение его к ответственности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Думаю, очевидно уже для всех является то, что внесение Генеральным прокурором Юрием Луценко представление на меня – это расправа за политическую позицию команды Радикальной партии Олега Ляшко. Это четко выраженный политический заказ и имитация борьбы с коррупцией вместо того, чтобы реально бороться с ней", - написал он.

Лозовой добавил, что Луценко не вносит представление на "регионаловски коррупционеров", "потому что регулярно получает от них деньги".

Он также считает, что есть несколько причин, зачем Луценко полад представление:

"1. Пытается дискредитировать нашу команду вымышленными делами на меня и моих коллег - Линько, Рыбалку, Мосийчука и даже Олега Ляшко. Чтобы строить на этом свою политическую карьеру.

2. Пытается запугать нас, чтобы сделать "договороспособнимы". И несколько гонцов от него подходили к Олегу Ляшко с предложениями договориться, когда представление появилось впервые. Он их вежливо послал, потому что принуждать его к "дружбе" шантажом и угрозами никому не удастся. Не на тех нарвались.

3. Это политическая расправа над Радикальной партией как оппозиционной политической силой. Я убежден, что эти преследования нашей команды осуществляются по указанию Президента Порошенко, чьим кумом и ставленником является Луценко", - написал Лозовой.

Также Лазовой предположил, что представление на него - это месть самого генпрокурора, ведь его фракция не голосовала за его назначение и другие сопутствующие законы.

Как известно, Генеральная прокуратура направила в Верховную Раду просьбу предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата из фракции Радикальной партии Андрея Лозового.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Радикальная партияГенпрокуратуранеприкосновенность
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
Радикальная партия
ВАКС закрыл дело за ложь в декларации экс-нардепа от "Радикальной партии"
Вторая лига. Что делают партии Тимошенко, Ляшко, Смешко, Вакарчука и Шария
На карантин: радикал Ляшко "замуровал" ресторан Тищенко
Последние новости
13:52
фотоДрон атаковал авто с гражданскими на Днепропетровщине: ребенок в тяжелом состоянии
13:50
фотоДень музейного селфи: как его празднуют в мире и даже на передовой
13:43
Украинка Цуренко повторила личный рекорд на Australian Open и вышла в третий раунд
13:35
фотоАппарат Curiosity снял на Марсе известный символ из "Звездного пути"
13:34
Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы
13:31
Одесскую область атаковали ракетами "Оникс" перед рассветом: разрушили помещение для скота
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:10
Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
Все новости...
Реклама: