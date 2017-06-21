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Лозовой: Луценко бере гроші в "регіоналів", тому на них подань немає

Середа, 21 червня 2017, 17:50

Народний депутат від "Радикальної партії" Андрій Лозовой назвав політичним замовленням внесення до Верховної Ради подання на притягнення його до відповідальності.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Думаю, очевидним вже для усіх є те, що внесення Генеральним прокурором Юрієм Луценком подання на мене - це розправа за політичну позицію команди Радикальної партії Олега Ляшка. Це чітко виражене політичне замовлення і імітація боротьби з корупцією замість того, щоб реально боротися з нею", - написав він.

Лозовой додав, що Луценко не вносить подання на "регіоналівських корупціонерів", "бо регулярно бере у них гроші".

Він також вважає, що є кілька причин, навіщо Луценко це робить:

"1. Намагається дискредитувати нашу команду вигаданими справами на мене і моїх колег - Лінька, Рибалку, Мосійчука і навіть Олега Ляшка. Щоб будувати на цьому власну політичну кар'єру.

2. Намагається залякати нас, щоб зробити "договороспособними". І кілька гінців від нього підходили до Олега Ляшка з пропозиціями домовитися, коли подання з’явилось вперше. Він їх ввічливо послав, бо примушувати його до "дружби" шантажем і погрозами нікому не вдасться. Не на тих нарвалися

3. Це політична розправа над Радикальною партією як опозиційною політичною силою. Я переконаний, що ці переслідування нашої команди здійснюються за вказівкою Президента Порошенка, чиїм кумом і ставлеником є Луценко", - написав Лозовой.

Також Лозовой припустив, що подання на нього - це помста самого генпрокурора, бо його фракція не голосувала за його призначення і інші супутні закони.

Як відомо, Генеральна прокуратура направила до Верховної Ради прохання надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності депутата з фракції Радикальної партії Андрія Лозового.

Українська правда

Теми: Радикальна партіяГенпрокуратуранедоторканність
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