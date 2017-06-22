Лозовой назвал Луценко "конем"

2702 просмотра
0
Четверг, 22 июня 2017, 10:21

Нардеп из фракции Радикальной партии Андрей Лозовой обвинил генпрокурора Юрия Луценко в использовании ГПУ для давления на политических оппонентов.

Об этом народный депутат заявил в четверг с трибуны Верховной Рады.

"Этот Порошенковский Троянской конь, которой продолжает политику тотальной коррупции и политических репрессий в Генпрокуратуре, должен уйти и должен нести ответственность за свои преступления, потому что представлением на меня Луценко превысил служебные полномочия", - сказал Лозовой.

По его словам, все члены фракции Радикальной партии подписались под инициативой отправить Луценко в отставку.

Депутат также обвинил главу ГПУ в том, что он "постоянно использует Генеральную прокуратуру как способ давления на политически неугодных, как способ личного обогащения".

"Совершенно очевидно, что представление генерального прокурора Луценко на привлечение меня к уголовной ответственности - это сведение счетов, это месть команде Радикальной партии Ляшко", - подчеркнул Лозовой.

Как пояснил нардеп, генпрокурор мстит за то, что фракция РП не поддерживает в Раде "антинародные" реформы президента Петра Порошенко.

Как известно, Генеральная прокуратура направила в Верховную Раду просьбу предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата из фракции Радикальной партии Андрея Лозового.

ГПУ обвиняет депутата в том, что неуплатой налогов он нанес государству ущерб на 1,8 миллиона гривен.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная Рада Луценко Генпрокуратура скандал
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Пинзеник думает, что с пятью депутатами могут разобраться до каникул 22 июня 2017, 10:30
Рада увеличила штраф за парковку на местах для инвалидов 22 июня 2017, 10:27
Комитет Рады рекомендует парламенту принять реформу образования 22 июня 2017, 10:15
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ГПУ обвиняет Лозового в убытках на 1,8 миллиона неуплатой налогов
Из-за обстрелов в Донецкой области почти 400 тысяч людей оставались без воды
Хроника 22 июня. Убийство Гонгадзе приписывают маньяку, а регионалы взялись за Лозинского
Макрон планирует встречу "нормандской четверки" перед саммитом G20
Все новости
Поймать фокус

Ученые советуют, как заставить мозг работать

Книги

"Слишком много счастья": Отрывок из книги Элис Манро