Лозовой назвал Луценко "конем"
Нардеп из фракции Радикальной партии Андрей Лозовой обвинил генпрокурора Юрия Луценко в использовании ГПУ для давления на политических оппонентов.
Об этом народный депутат заявил в четверг с трибуны Верховной Рады.
"Этот Порошенковский Троянской конь, которой продолжает политику тотальной коррупции и политических репрессий в Генпрокуратуре, должен уйти и должен нести ответственность за свои преступления, потому что представлением на меня Луценко превысил служебные полномочия", - сказал Лозовой.
По его словам, все члены фракции Радикальной партии подписались под инициативой отправить Луценко в отставку.
Депутат также обвинил главу ГПУ в том, что он "постоянно использует Генеральную прокуратуру как способ давления на политически неугодных, как способ личного обогащения".
"Совершенно очевидно, что представление генерального прокурора Луценко на привлечение меня к уголовной ответственности - это сведение счетов, это месть команде Радикальной партии Ляшко", - подчеркнул Лозовой.
Как пояснил нардеп, генпрокурор мстит за то, что фракция РП не поддерживает в Раде "антинародные" реформы президента Петра Порошенко.
Как известно, Генеральная прокуратура направила в Верховную Раду просьбу предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата из фракции Радикальной партии Андрея Лозового.
ГПУ обвиняет депутата в том, что неуплатой налогов он нанес государству ущерб на 1,8 миллиона гривен.
Евгений Кизилов, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.