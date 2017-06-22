Представление на Дейдея: регистрировал активы на жену

ГПУ просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея по подозрению в правонарушении по ч. 3 ст. 368-2 УК Украины - "незаконное обогащение".

Как сообщили Украинской правде источники в ВР, в представлении, которое было внесено генпрокурором Юрием Луценко, Дейдей подозревается в получении в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также в передаче активов другому лицу.

"Документально официально подтвержден общий совокупный доход супругов за период с 14 сентября 2007 года (дата первого принятия на работу И.Дейдей) до 31 декабря 2016 года составил 1440 705,84 грн", - говорится в представлении. При этом в своей декларации Дейдей указал, что за период с 1 июня 2009 по 31 декабря 2016 г. он получил совокупный доход в сумме 241 883,30 грн., из них зарплату в сумме 241 703,30 грн.

Для сокрытия фактов совершения незаконного обогащения и избежания ответственности Дейдей совершил госрегистрацию права собственности на недвижимое и движимое имущество на имя своей жены - Инги Дейдей, с которой заключил брак 10 октября 2010 года.

По данным ГПУ, в период с 18 декабря 2014 до 26 декабря 2016 г. Евгений Дейдей приобрел в общую совместную собственность с женой официально подтвержденных активов на сумму 6 133 690.95 грн., что более чем 4,2 раза превышает совокупный доход супругов.

"Дейдей неустановленным досудебным следствием способом получил денежные средства в сумме не менее 6 106 003,89 грн., законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами. Позже указанные денежные средства Дейдей передал своей жене с целью приобретения движимого и недвижимого имущества. В дальнейшем Дейдей получил в общую собственность автомобиль марки Audi Q7 стоимостью 1 574 818,67 грн., автомобиль марки Audi Q7 стоимостью 1 664 879,22 грн., а также квартиру в Киеве общей площадью 165,3 кв.м , - говорится в документе.

По утверждению ГПУ, вина Дейдея подтверждается платежными документами об оплате квартиры в Киеве женой Дейдея, договором купли-продажи квартиры в Киеве, справками-счетами о покупке и документами о регистрации права собственности на автомобили Audi Q7, приобретенных в общую совместную собственность, протоколами допросов физических лиц, причастных к получению в общую совместную собственность Дейдеив квартиры в Киеве и автомобилей Audi Q7, а также протоколами проведения негласных следственных действий.

Как известно, 19 мая ГПУ передала в ВР представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова (ст. 212, 366 шт 1 УК Украины), Евгения Дейдея (ст. 368 прим 2 УК Украины ) и Андрея Лозового (ст. 212, 368 шт 2 УК Украины).

Дейдей заявил, что готов отстаивать свою невиновность и отрицает обвинение в незаконном обогащении.

23 мая представление на привлечение к ответственности "радикала" Андрея Лозового и нардепа "Народного фронта" Евгения Дейдея вернули в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Украинская правда