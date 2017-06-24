Нардепы от "Самопомочи" прекращают голодовку под АП

Нардепы от "Самопомочи" Олег Березюк и Тарас Пастух прекращают голодовку под Администрацией президента.

Об этом Березюк заявил на брифинге в субботу.

"Мы будем больше нужны Львову, который завтра собирается на вече. Потому что Львов сегодня должен сказать свое слово. Здесь, по большому счету, не с кем говорить", - сказал он.

Фото Марьяны Пьецух, УП

"Мы решили, что мы сегодня с Тарасом заканчиваем этот непростой путь, но начинаем путь от власти к своим домам", - добавил он.

В то же время глава партии, мэр Львова Андрей Садовый поблагодарил Березюка, Пастуха и Оксану Сыроид за их "мужественный поступок".

"Власти не удалось нас нагнуть, мы выстояли", - сказал Садовый.

Он призвал жителей города принять участие в Вече, которое состоится в 14:00 на Площади Рынок во Львове.

Как сообщалось, в субботу утром вице-спикера ВР Оксану Сыроид, которая участвовала в "мусорном" голодании под Администрацией президента на Банковой забрала "скорая".

19 июня на согласительном совете в парламенте лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку в знак протеста, обвинив власти в "издевательстве над Львовом и его руководством", имея в виду ситуацию со скоплением мусора во Львове.

20 июня к голодовке Березюка присоединились нардепы Оксана Сыроид и Тарас Пастух.

21 июня премьер Владимир Гройсман отправил во Львов вице-премьера Геннадия Зубко и экологов. Зубко заявил, что вывозить мусор из Львова начнут с четверга. Публично объявлять места вывоза он не стал, мотивируя это "возможными протестами и блокированиями".

Украинская правда