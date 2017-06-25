В РФ предлагают зеркально ответить на предложение Турчинова

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Воскресенье, 25 июня 2017, 06:17

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков предложил ответить на усложнение россиянам въезда в Украину.

Таким образом он прокомментировал заявление главы СНБО Александра Тручинова, который заявил, что у россиян при въезде в Украину будут собирать биометрические данные.

"Россия должна зеркально ответить на усложнение въезда росс.граждан в Украину, объявленное Турчиновым. Украина заплатит за это бОльшую цену", - написал Пушков в Twitter.

Как известно, 24 июня Турчинов заявил, что у граждан России при пересечении границы с Украиной будут собирать биометрические данные.

Он также подчеркнул, что Украина должна ввести визовый режим для граждан РФ.

Темы: Росcия Турчинов
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