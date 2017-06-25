У РФ пропонують дзеркально відповісти на пропозицію Турчинова

Глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков запропонував відповісти на ускладнення росіянам в'їзду в Україну.

Таким чином він прокоментував заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова, який заявив, що у росіян при в'їзді в Україну будуть збирати біометричні дані.

"Росія повинна дзеркально відповісти на ускладнення в'їзду російських громадян в Україну, оголошене Турчиновим. Україна заплатить за це бІльшу ціну", - написав Пушков в Twitter.

Россия должна зеркально ответить на усложнение въезда росс.граждан на Украину, объявленное Турчиновым. Украина заплатит за это бОльшую цену — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 24, 2017

Як відомо 24 червня Турчинов заявив, що у громадян Росії при перетині кордону з Україною будуть збирати біометричні дані.

Він також підкреслив, що Україна повинна ввести візовий режим для громадян РФ.