У россиян на границе будут отбирать биометрические данные – Турчинов

У граждан России при пересечении границы с Украиной будут отбирать биометрические данные.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил в субботу на брифинге после открытия нового отдела пограничной службы в Харьковской области, передает УНИАН.

Он подчеркнул, что Госпогранслужба Украины готовится к пропуску граждан РФ по биометрическим паспортам, а также к отбору у них биометрических данных.

"Пограничники рассчитывают технические детали, рассчитывают, какая нужна еще материально-техническая помощь, чтобы, пока правительство определяется с введением визового режима, обеспечить пропуск по биометрическим паспортам, при пересечении любым россиянином (границы) отбирать у него идентификационные признаки - или отпечатки пальцев, или сетчатку глаза. Эта техническая работа ведется. Я надеюсь, что правительство финансово поддержит эту работу, которая даст результат, мы считаем, в течение месяца, когда будет финансирование", - сказал Турчинов.

Он добавил, что на сегодняшний день у ГПСУ не хватает технических средств, чтобы ввести пересечение границы для россиян по биометрическим паспортам, избежав образования больших очередей.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина должна ввести визовый режим для граждан РФ.

"То, что у многих россиян нет биометрических паспортов, - это их вопрос. Пусть их себе заказывают. Мы должны надежно защищать свои границы и четко идентифицировать любого, кто эту границу пересекает, в первую очередь - из страны-агрессора. Но надеюсь, что визовый режим со временем будет введен", - сказал Турчинов.

В то же время, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что инженерно-техническое обустройство госграницы на территории Харьковской области с РФ по проекту "Европейский вал" должно быть полностью закончено в 2017 году, передает "Интерфакс-Украина".

"В этом году поставлена задача и пограничники готовы ее выполнить, чтобы мы весь харьковский участок границы полностью перекрыли проектом "Европейский вал". В этом году Харьковская область, затем - Луганская, Сумская. Такие наши планы и мы будем настаивать, чтобы финансирование было полным", - сказал Аваков.

Он уточнил, что на обустройство границы в Харьковской области планируется направить в общей сложности 500 млн грн.

"Для этого будут использоваться средства, выделенные в этом году порядка 200 млн грн. Кроме того, проектом корректировки бюджета, который позавчера утвердил парламент, дополнительно предполагается еще 300 млн. грн. Это позволит весь харьковский участок границы обеспечить интеллектуальными вышками, сейсмическим кабелем, обеспечить инженерное обустройство, чтобы ни один метр границы не был без контроля пограничников. Эта система позволит нам надежно уберечь границы Европейского Союза, с которым у нас теперь безвизовый режим и обеспечить реальное функционирование Европейского вала", - сказал Аваков.