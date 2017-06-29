В АП не говорят чем Герега и Атрошенко заслужили награды

В Администрации президента не обнародуют, за что именно награждены народные депутаты Александр Герега, Константин Ищейкин и мэр Чернигова Владислава Атрошенко.



В ответ на запрос "Украинской правды" в пресс-службе АП сообщили:



"Преамбула указа является общей, в ней не конкретизируются заслуги (вклад) каждого награжденного человека. Конкретные заслуги (вклад) указываются в наградных листах, которые направляются вместе с представлением о награждении".



"Вместе с тем, наградные листа содержат конфиденциальную информацию о лице (личные данные), поэтому не могут передаваться третьим лицам", – отметили в администрации Петра Порошенко.



При этом там уточнили: "Представление о награждении Константина Ищейкина и Александра Гереги были внесены главой Верховной Рады. Представление о награждении Владислава Атрошенко внесено Черниговской областной государственной администрацией с письменной поддержки главы Ассоциации городов Украины Виталия Кличко. Представление о награждении Константина Кулика внесено Генеральной прокуратурой".



В АП отметили, что все представления внесены в соответствии с требованиями Порядка представления к награждению и вручения государственных наград Украины (от 19 февраля 2003 года).



На вопрос о том, будут ли отозваны награды нардепов Константина Ищейкин (БПП) и Александра Гереги (внефракционный), черниговского городского главы Владислава Атрошенко и заместителя начальника департамента Генеральной прокуратуры Константина Кулика, в АП ответили: "Процедура "отзыва" наград не предусмотрена".

28 июня по случаю Дня Конституции Украины президент наградил около 190 человек за "значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм". Среди них и упомянутые выше лица.



Отметим, что Александр Герега и Владислав Атрошенко голосовали за так называемые диктаторские законы 16 января 2014 года.



Константина Кулика НАБУ подозревало в незаконном обогащении. Несмотря на это, в апреле 2017 года генпрокурор перевел его с должности прокурора АТО на должность заместителя начальника департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.



Оксана Коваленко, Алена Рощенко, УП, обновлено

