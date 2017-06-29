Военные передали СБУ задержанного после боя на Луганщине россиянина
Бойцы Вооруженных сил Украины передали сотрудникам Службы безопасности гражданина Российской Федерации и еще трех человек, задержанных после боевого столкновения возле села Желобок Славяносербского района Луганщины.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Следователи СБУ открыли уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
В ведомстве отмечают, что в интересах следствия пока не будут комментировать подробности дела.
Украинская правда
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