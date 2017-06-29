Военные передали СБУ задержанного после боя на Луганщине россиянина

Бойцы Вооруженных сил Украины передали сотрудникам Службы безопасности гражданина Российской Федерации и еще трех человек, задержанных после боевого столкновения возле села Желобок Славяносербского района Луганщины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве отмечают, что в интересах следствия пока не будут комментировать подробности дела.

Как сообщалось, 24 июня в зоне АТО была уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника, в результате двое боевиков были убиты, в том числе гражданин РФ.

Позже в Генштабе сообщили, что ДРГ руководил кадровый российский офицер капитан Александр Щербак.



Также российская служба ВВС со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщила, что в плен попал российский военнослужащий-контрактник Виктор Агеев.

В Минобороны РФ открестились от пленного военного.

Украинская правда