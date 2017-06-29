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Військові передали СБУ затриманого після бою на Луганщині росіянина

Четвер, 29 червня 2017, 13:51

Бійці Збройних сил України передали співробітникам Служби безпеки громадянина Російської Федерації та ще трьох осіб, яких затримали після бойового зіткнення поблизу села Желобок Слов’яносербського району Луганщини.

Про це інформує прес-центр СБУ.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

У відомстві наголошують, що в інтересах слідства поки не коментуватимуть подробиці справи.

Як повідомлялося, 24 червня в зоні АТО було знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу противника, в результаті двох бойовиків було вбито, в тому числі громадянина РФ.

Пізніше в Генштабі повідомили, що ворожою ДРГ керував кадровий російський офіцер капітан Олександр Щербак.

Також російська служба ВВС повідомила з посиланням на джерела в Міноборони України, що в полон потрапив російський військовослужбовець-контрактник Віктор Агєєв. 

У Міноборони РФ відхрестилися від полоненого військового.

Українська правда

Теми: АТОСБУРосія
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