Військові передали СБУ затриманого після бою на Луганщині росіянина

Бійці Збройних сил України передали співробітникам Служби безпеки громадянина Російської Федерації та ще трьох осіб, яких затримали після бойового зіткнення поблизу села Желобок Слов’яносербського району Луганщини.

Про це інформує прес-центр СБУ.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

У відомстві наголошують, що в інтересах слідства поки не коментуватимуть подробиці справи.

Як повідомлялося, 24 червня в зоні АТО було знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу противника, в результаті двох бойовиків було вбито, в тому числі громадянина РФ.

Пізніше в Генштабі повідомили, що ворожою ДРГ керував кадровий російський офіцер капітан Олександр Щербак.



Також російська служба ВВС повідомила з посиланням на джерела в Міноборони України, що в полон потрапив російський військовослужбовець-контрактник Віктор Агєєв.

У Міноборони РФ відхрестилися від полоненого військового.

Українська правда