Bellingcat идентифицировал российских водителей, перевозивших "Бук" до границы
Исследовательская группа Bellingcat установила личности семерых водителей, принимавших участие в транспортировке "Буков" (в том числе "Бука 332", из которого был сбит самолет МН-17) из Курска в Миллерово на границе с Украиной в колонне, замеченной 23-25 июня 2014 года.
Об этом говорится в одном из двух докладов, опубликованных Bellingcat в понедельник.
13 мая 2015 года команда Bellingcat уже публиковала доклад об участии российского 2-го автомобильного батальона 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения (воинская часть 11385) и 147-го автомобильного батальона материального обеспечения в транспортировке "Буков" 53-й зенитно-ракетной бригады в колонне, выехавшей 23 июня 2015 года из поселка Маршала Жукова под Курском и прибывшей в Миллерово у границы с Украиной 25 июня 2014 года.
В этой колонне перевозили пуско-заряжающую установку "Бук" с бортовым номером "332", из которой сбили рейс 17 Малазийских авиалиний (MH17) 17 июля 2014 года. Впоследствии из Миллерово "Бук 332" был перевезен на российско-украинскую границу в районе города Донецк Ростовской области, а оттуда — на территорию Украины.
На фотографиях, опубликованных в российской соцсети Вконтакте солдатами-водителями из 2-го и 147-го автомобильных батальонов, видны грузовики и тралы с теми же номерными знаками, что и машины, двигавшиеся в колонне, попавшей на видео и фото с 23 по 25 июня 2014 года. На этих фотографиях также видна транспортировка другой военной техники к российско-украинской границе, например, в район станицы Митякинская в Ростовской области.
Один из водителей, Дмитрий З., 24 июня 2014 г опубликовал фотографию своего грузовика и установки "Бук" под номером 232 53-й зенитно-ракетной бригады. Геолокация этой фотографии показала, что она была снята в районе Варваровки на трассе Р-185, на маршруте колонны с "Буками" 23-25 июня 2014 года.
"На других фотографиях, опубликованных Дмитрием З., видны другие предполагаемые водители грузовиков, перемещавшихся в колонне с "Буками" 23-25 июня 2014 года. Один из них, вероятно, перевез "Бук 332" из поселка Маршала Жукова в район Миллерово", - говорится в докладе.
В опубликованном в понедельник докладе изучаются водители грузовиков в колоннах, перевозивших "Буки" в июне и июле 2014 года, в частности грузовика, перевозившего "Бук 332". Номер этого грузовика — "4267 AH 50", а номер его трала — "XP 4679 50".
В докладе также указаны водители, которые могли иметь отношение к перевозке "Бука 332" из Миллерово на российско-украинскую границу.
Доклад с настоящими именами и незаретушированными фотографиями водителей направлен международной Совместной следственной группе (ССГ), расследующей гибель MH17.
В то же время, в Bellingcat отметили, что им не удалось однозначно установить, кто был водителем грузовика под номером "4267 АН 50", перевозившего "Бук 332" в колонне 23-25 июня 2014 года.
Невозможно также сделать вывод о том, какой именно грузовик перевез "Бук 332" на российско-украинскую границу, по всей вероятности, в ночь с 16 на 17 июля 2014 года, или кто из водителей им управлял.
Отмечается, что практически все военные водители, принимавшие участие в транспортировке "Буков" в колонне, замеченной в июне 2014 года, официально закончили военную службу в конце июня или в начале июля 2014 года.
В сентябре 2014 года грузовики в/ч 11385 вновь находились в том же месте в южной части военного лагеря к востоку от Миллерово; среди них вновь был грузовик с номером "4267 AH 50".
В октябре и ноябре 2014 года несколько грузовиков в/ч 11385, присутствовавших в колоннах с "Буками" в июне и июле 2014 года, были сфотографированы на базе 2-го автомобильного батальона (в/ч 11385-3) 69-й отдельной бригады материального обеспечения. Среди этих машин вновь был грузовик с номером "4267 AH 50".
Как сообщалось, в другом докладе в понедельник Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.
Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного из России на территорию Донбасса, контролируемую боевиками.
Следователи собирают информацию о двух фигурантов дела и называют их имена. Также отмечается, что официально подозреваемых пока нет.
В РФ в ответ на опубликованный доклад заявили, что в нем не было никаких доказательств.
Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.
Украинская правда
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