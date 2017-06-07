Оппоблок требует расследовать нападение с зеленкой на Королевскую

949 просмотров
0
Среда, 7 июня 2017, 10:21

Фракция "Оппозиционный блок" обратилась в правоохранительные органы с требованием найти и наказать тех, кто облил зеленкой в Одессе депутата Наталью Королевскую.

Такое заявление в среду с трибуны Верховной Рады сделал председатель фракции Юрий Бойко.

Он попросил считать его выступление депутатским запросом к руководителям Генпрокуратуры, МВД и СБУ.

"Наша фракция считает, что это провокация, и требует от руководства правоохранительных органов - генерального прокурора, министра внутренних дел - объективного, беспристрастного расследования и привлечения к ответственности провокаторов, совершивших нападение на женщину-депутата", - отметил Бойко.

По словам нардепа, на члена его фракции, "мать троих детей" Королевскую напали "несколько человек в камуфляжной форме", в результате чего нанесли ей травму.

Как сообщалось, 2 июня Королевская в Одессе участвовала в конференции "Женщины за мир". Отель, где проходило мероприятие, пикетировали активисты, которые называли конференцию пророссийской акцией.

Когда Королевская выходила из здания на улицу, к ней подошел неизвестный в камуфляжной форме и облил лицо народного депутата зеленкой.

Позже пресс-служба Королевской заявила, что у нардепа ожог глаза и частичная потеря зрения, и что это подтвердили в Киевском центре микрохирургии глаза.

краинская правда

Темы: Оппозиционный блок Королевская Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Одессе Королевскую облили зеленкой 2 июня 2017, 15:23
Депутаты "Оппоблока" летали в Вену поздравить Фирташа 25 мая 2017, 21:36
В Черновцах депутаты запретили Оппоблок 25 мая 2017, 18:10
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Иране второе вооруженное нападение: стрельба и взрыв в мавзолее Хомейни
В парламенте Ирана произошла стрельба: есть раненые
Хроника 7 июня. Янукович похоронил "ширку", а Порошенко принес присягу президента
Сутки в АТО: Боевики усилили обстрелы, 8 военных ВСУ ранены
Все новости
Социальные услуги

Новый закон о соцуслугах: кому, кто и как

Здесь и сейчас

5 решений, которые легко принимать, практикуя майндфулнес