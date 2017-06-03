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Киевские врачи подтвердили ожог глаза у Королевской

Суббота, 3 июня 2017, 21:16

Врачи Киевского центра микрохирургии глаза подтвердили частичную потерю зрения и ожог глаза у нардепа Натальи Королевской после того, как ее облили зеленкой 2 июня.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба депутата.

"Врачи Киевского центра микрохирургии глаза сегодня обследовали Наталию Королевскую и поставили диагноз: химический ожог роговицы и конъюнктивы глаза. Эрозия роговицы левого глаза. Частичная потеря зрения на левый глаз. Срок и вероятность полного восстановления зрения пока не установлены", - говорится в сообщении на странице Королевской в Facebook.

 

Как известно, 2 июня в Одессе неизвестный в камуфляже облил лицо народного депутата от "Оппоблока" Наталии Королевской зеленкой.

Украинская правда

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Темы: Королевская
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