Закон о Донбассе уже наработан - Парубий

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Понедельник, 10 июля 2017, 13:51

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий говорит, что проект закона о реинтеграции Донбасса уже наработан, однако еще не согласован.

Об этом он сказал на брифинге 10 июля, отвечая на вопрос, на какой стадии находится работа над законопроектом о реинтеграции Донбасса и может ли он быть внесен до конца нынешней сессии, которую депутаты решили не закрывать.

"Уже проект наработан. Я этот проект сегодня утром уже получил, но еще не имел возможности с ним ознакомиться, потому что постоянно был на совещаниях", – сказал он.

"Но он еще не зарегистрирован я он не прошел окончательно согласования. Трудно предвидеть, будет ли он внесен в повестку дня сессии", – отметил Парубий.

В то же время источники УП в СНБО и Верховной Раде утверждают, что в понедельник вечером должно состояться заседание СНБО, где будут обсуждать этот законопроект.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада СНБО законодательство Донбасс
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