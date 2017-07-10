Закон о Донбассе уже наработан - Парубий

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий говорит, что проект закона о реинтеграции Донбасса уже наработан, однако еще не согласован.



Об этом он сказал на брифинге 10 июля, отвечая на вопрос, на какой стадии находится работа над законопроектом о реинтеграции Донбасса и может ли он быть внесен до конца нынешней сессии, которую депутаты решили не закрывать.



"Уже проект наработан. Я этот проект сегодня утром уже получил, но еще не имел возможности с ним ознакомиться, потому что постоянно был на совещаниях", – сказал он.



"Но он еще не зарегистрирован я он не прошел окончательно согласования. Трудно предвидеть, будет ли он внесен в повестку дня сессии", – отметил Парубий.



В то же время источники УП в СНБО и Верховной Раде утверждают, что в понедельник вечером должно состояться заседание СНБО, где будут обсуждать этот законопроект.



Украинская правда