В Раде под крики рассматривают закон о КСУ

В сессионном зале Верховной Рады продолжаются споры: ряд депутатов заблокировали трибуну парламента, требуя снятия неприкосновенности.



Первый вице-спикер Ирина Геращенко пытается вести заседание несмотря на возгласы в мегафон.



В таких условиях народные депутаты рассматривают во втором чтении законопроект о Конституционном суде.

Геращенко попросила депутатов из фракции "Самопомич" и представителей депутатского объединения "Еврооптимисты" не блокировать работу парламента.

никита Лысенко

никита Лысенко

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