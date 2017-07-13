В Раде под крики рассматривают закон о КСУ
В сессионном зале Верховной Рады продолжаются споры: ряд депутатов заблокировали трибуну парламента, требуя снятия неприкосновенности.
Первый вице-спикер Ирина Геращенко пытается вести заседание несмотря на возгласы в мегафон.
В таких условиях народные депутаты рассматривают во втором чтении законопроект о Конституционном суде.
Геращенко попросила депутатов из фракции "Самопомич" и представителей депутатского объединения "Еврооптимисты" не блокировать работу парламента.
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