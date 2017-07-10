Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Розенблата исключили из фракции

Понедельник, 10 июля 2017, 20:56

Фракция БПП исключила из своего состава народного депутата Борислава Розенблата.

Об этом в понедельник журналистам заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов.

"Что касается Борислава Розенблата, мы заслушали его позицию, было оживленное обсуждение. После этого было принято два важных решения. Первое - Борислав Розенблат был исключен из фракции БПП", - отметил он.

"Второе - фракция поддержит в зале представление ГПУ на привлечение Розенблата к уголовной ответственности", - добавил Герасимов.

В то же время пресс-служба политсилы сообщает, что решение об исключении фракция БПП приняла подавляющим большинством голосов, выполняя просьбу самого Розенблата.

Фракция также приняла решение дать согласие о снятии с Розенблата депутатской неприкосновенности и привлечения депутата к ответственности.

Фракция также проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечения к ответственности всех шести народных депутатов, на которых есть представление Генпрокуратуры.

Как известно, 7 июля Регламентный комитет ВР поддержал представление ГПУ на снятие неприкосновенности с депутата от фракции БПП Борислава Розенблата и направил этот вывод Верховной Раде.

Антикоррупционные органы обвиняют Розенблата в том, что он и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Розенблат
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
Розенблат
Во дворе скандального экснардепа взорвалась граната
Лещенко: Суд закрыл историю о вмешательстве Украины в американские выборы
Розенблат заявил, что выиграл суд по "янтарному делу"
Последние новости
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
Все новости...
Реклама: