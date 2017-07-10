Розенблата исключили из фракции

Фракция БПП исключила из своего состава народного депутата Борислава Розенблата.

Об этом в понедельник журналистам заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов.

"Что касается Борислава Розенблата, мы заслушали его позицию, было оживленное обсуждение. После этого было принято два важных решения. Первое - Борислав Розенблат был исключен из фракции БПП", - отметил он.

"Второе - фракция поддержит в зале представление ГПУ на привлечение Розенблата к уголовной ответственности", - добавил Герасимов.

В то же время пресс-служба политсилы сообщает, что решение об исключении фракция БПП приняла подавляющим большинством голосов, выполняя просьбу самого Розенблата.

Фракция также приняла решение дать согласие о снятии с Розенблата депутатской неприкосновенности и привлечения депутата к ответственности.

Фракция также проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечения к ответственности всех шести народных депутатов, на которых есть представление Генпрокуратуры.

Как известно, 7 июля Регламентный комитет ВР поддержал представление ГПУ на снятие неприкосновенности с депутата от фракции БПП Борислава Розенблата и направил этот вывод Верховной Раде.



Антикоррупционные органы обвиняют Розенблата в том, что он и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Роман Кравец, УП