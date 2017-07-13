Луценко вручив підозри Розенблату та Полякову. Застави вносити дозволять

Генпрокурор Юрій Луценко вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.

Про це він повідомив журналістам у четвер ввечері.

"Я щойно вручив підозри Розенблату та Полякову. Роз'яснив їм їхні процесуальні права. На завтра їх викликали в статусі підозрюваних до НАБУ", - сказав Луценко.

"Обов'язково буде можливість внесення застави", - додав він.

Антикорупційні органи звинувачують Розенблата в тому, що він і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

19 червня детективи НАБУ затримали охоронця Розенблата при отриманні 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Генпрокуратура та Спеціалізована антикорупційна прокуратура продемонстрували комітету відеодокази вимагання Розенблатом за закупівлі бурштину.

Як відомо, 10 липня "БПП" виключила Розенблата з фракції, але може виключити і з партії принаймні до рішення суду у його справі.

11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Розенблата.

Українська правда