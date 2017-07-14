Нардепы отказались отменять принятие закона о КСУ

Верховная Рада не поддержала оба постановления об отмене голосования по закону о Конституционном суде.



"За" проголосовали 54 и 51 народный депутат.



Инициаторы - внефракционный депутат от "Свободы" Юрий Левченко и внефракционный Юрий Деревянко отмечали, что принятие закона проходило с "вопиющим нарушением регаламенту".



"Большинство руками экс-регионалов протолкнуло закон, который позволяет исполнительной власти узурпировать Коституцийнный суд", – заявил Леченко.



По указанным постановлениям и.о. председателя регламентного комитета Павел Пинзеник зачитал заключение и пригласил народных депутатов определяться путем голосования.



Против постановлений об отмене результатов голосования за закон о КСУ выступила и автор печально поправки о сохранении тайной процедуры избрания омбудсмена Ольга Червакова.



Она продолжает настаивать на том, что ее поправка проголосована, и процедура голосования за уполномоченного по правам человека, по новому закону о КСУ будет тайной.



Дополняется....