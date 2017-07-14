Нардепы отказались отменять принятие закона о КСУ

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Пятница, 14 июля 2017, 11:50

Верховная Рада не поддержала оба постановления об отмене голосования по закону о Конституционном суде.

"За" проголосовали 54 и 51 народный депутат.

Инициаторы - внефракционный депутат от "Свободы" Юрий Левченко и внефракционный Юрий Деревянко отмечали, что принятие закона проходило с "вопиющим нарушением регаламенту".

"Большинство руками экс-регионалов протолкнуло закон, который позволяет исполнительной власти узурпировать Коституцийнный суд", – заявил Леченко.

По указанным постановлениям и.о. председателя регламентного комитета Павел Пинзеник зачитал заключение и пригласил народных депутатов определяться путем голосования.

Против постановлений об отмене результатов голосования за закон о КСУ выступила и автор печально поправки о сохранении тайной процедуры избрания омбудсмена Ольга Червакова.

Она продолжает настаивать на том, что ее поправка проголосована, и процедура голосования за уполномоченного по правам человека, по новому закону о КСУ будет тайной.

Дополняется....

Темы: суд Верховная Рада законодательство
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