Нардепы отказались отменять принятие закона о КСУ
Верховная Рада не поддержала оба постановления об отмене голосования по закону о Конституционном суде.
"За" проголосовали 54 и 51 народный депутат.
Инициаторы - внефракционный депутат от "Свободы" Юрий Левченко и внефракционный Юрий Деревянко отмечали, что принятие закона проходило с "вопиющим нарушением регаламенту".
"Большинство руками экс-регионалов протолкнуло закон, который позволяет исполнительной власти узурпировать Коституцийнный суд", – заявил Леченко.
По указанным постановлениям и.о. председателя регламентного комитета Павел Пинзеник зачитал заключение и пригласил народных депутатов определяться путем голосования.
Против постановлений об отмене результатов голосования за закон о КСУ выступила и автор печально поправки о сохранении тайной процедуры избрания омбудсмена Ольга Червакова.
Она продолжает настаивать на том, что ее поправка проголосована, и процедура голосования за уполномоченного по правам человека, по новому закону о КСУ будет тайной.
Дополняется....
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