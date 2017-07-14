Матиос анонсировал "знаковые имена" по делу о махинациях

К делу, в котором 14 июля проводят более 150 обысков, причастны две компании по управлению активами и известные личности.



Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос и добавил, что из-за их схемы Украина понесла убытки на 12 миллиардов долларов.



"Нам придется довольно долго вместе с департаментами киберполиции и департаментом экономики Нацполиции делать осмотр этого всего (изъятого) – но мы убеждены, что там будут очень знаковые фамилии, транши и механизмы", – заявил он.



"Мы нашли уникальный европейский инструмент – компанию по управлению активами. Мы долго не могли понять, как можно было украсть деньги – и потом как-то легализовать, чтобы у моего коллеги Горбатюка 2 года не было вопросов. Так вот, компания по управлению активами сделала схему – почти легальную, практически выглядит совершенной – когда миллиард денег в самый активный период Революции достоинства был заведен в страну и работал до сегодняшнего дня!", – сказал Матиос.



Он не стал называть "имена концессионеров или тех, кто воспользовался услугами этих двух компаний по управлению активами просто от "семьи экс-президента", заканчивая действующими правоохранителями".



"Когда действующие правоохранители – не буду называть никого пока – получают при курсе 8 гривен за доллар по 6-7 миллионов гривен дивидендов в определенные периоды времени, то это точно вызывает вопросы", – сказал главный военный прокурор.



"Это была уникальная быстрая, но неприкосновенная схема легализация средств. У каждого украинца по только установленными нами убыткам было украдено 300 долларов. Это будто незначительная сумма – но перемножьте на более 40 миллионов живых украинцев – это просто ужас. 12 миллиардов долларов – это подтвержденные нами убытки", – заявил Матиос.



В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил: "Министерство юстиции проводит ряд мероприятий по указанию следствия и по решению суда по блокированию этого имущества, чтобы ловкие ребята не успели все это дискредитированное имущество переписать на подставных лиц".



Ранее стало известно, что Главная военная прокуратура совместно с Национальной полицией в пятницу проводит комплекс обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко.



Алена Рощенко, УП