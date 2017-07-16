Бойовики офіційно підтвердили: зниклий Асєєв у них, звинувачують у шпигунстві

Бойовики "ДНР" офіційно підтвердили, що зниклого українського журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) затримано, і він перебуває у них.

Про це 16 липня повідомив екс-нардеп Єгор Фірсов.

"В МГБ ("ДНР") офіційно підтвердили, що його затримано, мамі Стаса дали письмове підтвердження. Його звинувачують у шпигунстві, як і всіх раніше затриманих журналістів. За цими звинуваченнями його можуть "засудити" на 12-14 років", - повідомив він.

Також він зазначив, що мати Асєєва змогла з ним побачитися.

"Стас тримається добре, розуміє що на справедливий суд сподіватися не варто. Його єдина надія - це обмін полонених", - додав Фірсов.

Раніше керівник волонтерської групи зі звільнення полонених "Патріот" Олег Котенко повідомив в ефірі Громадського радіо, що затриманого Асєєва катували.

"Ми знаємо, де перебуває журналіст. Але не будемо розголошувати, оскільки бойовики можуть змінити його місце розташування. Він живий, але його стан не дуже хороший. Тому що його піддавали тортурам з боку так званої МГБ ("ДНР")", - повідомив Котенко.

"У його справі було затримано кілька людей. Ми знаємо прізвища інших людей, але не будемо розголошувати з метою їх безпеки ", - зазначив Котенко.

Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ООН з прав людини працює над пошуком нещодавно зниклого в окупованому Донецьку журналіста Станіслава Асєєва.

Асєєв з моменту окупації жив у Донецьку, востаннє виходив на зв'язок 2 червня.

За інформацією "Української правди", він живий. Сім'я і друзі зниклого журналіста побоюються, що він був затриманий так званою "владою ДНР" і йому загрожують тортури і жорстоке поводження.

На початку липня, міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні закликала бойовиків "ДНР" розкрити місцезнаходження зниклого Асєєва.

Так звана "поліція ДНР" оголосила в розшук Станіслава Асєєва.

Українська правда