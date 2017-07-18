Марчук: Заявление Захарченко блокирует переговорный процесс

3748 просмотров
Вторник, 18 июля 2017, 12:46

Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук считает, что заявление лидера незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии" может парализовать переговоры Трехсторонней контактной группы.

Об этом он сказал 18 июля в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Завтра заседание, а сегодня - заявление Захарченко такое, которое в принципе блокирует завтра вообще переговорный процесс. Завтра, какой бы ни был порядок, тот, что предложила ОБСЕ, или мы его можем отредактировать, то мы начнем обсуждение с этого заявления Захарченко. Такое заявление означает, что не о чем говорить", - сказал он.

По словам Марчука, Россия пытается заблокировать Минский процесс, но при этом обвинить во всем Украину.

По мнению представителя Киева в подгруппе по безопасности, альтернатива Минскому или Нормандскому формату может быть, но "проблема не в формате, а в том, кто и как сможет заставить Россию вывести войска с территории Украины".

Как сообщалось, 18 июля главарь ОРДО Александр Захарченко предложил вместо Украины создать "государство" Малороссию.

Президент Петр Порошенко в свою очередь заявил, что Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом, несмотря на любые инициативы со стороны боевиков.

Как известно, ранее российский проект по оккупации территорий Донецкой и Луганской областей называли "Новороссией". Но поскольку это не удалось, этот проект был закрыт.

Валентина Романенко, УП

Темы: Минские соглашения Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Штаб: Боевики обстреляли жилой сектор Золотого, повреждены здания 16 июля 2017, 19:52
Могерини напомнила Лаврову о выполнении Минских договоренностей 12 июля 2017, 03:11
Волкер в АП обсудил шаги, которые дадут импульс "минскому процессу" 12 июля 2017, 01:20
powered by lun.ua
Главные новости
Боевики оккупированной Луганщины открестились от "Малороссии"
Порошенко отреагировал на "Малороссию": Захарченко - не политическая фигура
Правозащитники видят агрессивное наступление религиозных конфессий на Раду
Суд по Ляшко отложили
Все новости
Интервью

Лінор Горалик: Мода – це не Chanel, а відносини людей з одягом

Креативная Словения

Постиндустриальный Марибор преодолевает депрессию культурой