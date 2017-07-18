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Марчук: Заява Захарченка блокує переговорний процес

Вівторок, 18 липня 2017, 12:46

Представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук вважає, що заява лідера незаконного збройного формування "ДНР" Олександра Захарченка про створення "Малоросії" може паралізувати переговори Тристоронньої контактної групи.

Про це він сказав 18 липня у коментарі телеканалу "112 Україна".

"Завтра засідання, а сьогодні - заява Захарченка - така, яка в принципі блокує завтра взагалі переговорний процес. Завтра, який би не був порядок, чи той, що запропонувала ОБСЄ, чи ми його можемо відредагувати, то ми почнемо обговорення з цієї заяви Захарченка. Бо така заява означає, що немає про що говорити", – сказав він.

За словами Марчука, Росія намагається заблокувати Мінський процес, але при цьому звинуватити в усьому Україну.

На думку представника Києва в безпековій підгрупі, альтернатива Мінському чи Нормандському формату може бути, але "проблема не у форматі, а в тому, хто і як зможе змусити Росію вивести війська з території України".

Як повідомлялося, 18 липня ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити "державу" Малоросію.

Президент Петро Порошенко у свою чергу заявив, що Україна відновить суверенітет над Донбасом і Кримом, попри будь-які ініціативи з боку бойовиків.

Як відомо, раніше російський проект з окупації територій Донецької і Луганської областей називали "Новоросією". Але оскільки це не вдалося, цей проект був закритий.

Валентина Романенко, УП

Теми: Мінські угодиДонбас
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