Марчук: Заявление Захарченко блокирует переговорный процесс

Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук считает, что заявление лидера незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии" может парализовать переговоры Трехсторонней контактной группы.



Об этом он сказал 18 июля в комментарии телеканалу "112 Украина".



"Завтра заседание, а сегодня - заявление Захарченко такое, которое в принципе блокирует завтра вообще переговорный процесс. Завтра, какой бы ни был порядок, тот, что предложила ОБСЕ, или мы его можем отредактировать, то мы начнем обсуждение с этого заявления Захарченко. Такое заявление означает, что не о чем говорить", - сказал он.



По словам Марчука, Россия пытается заблокировать Минский процесс, но при этом обвинить во всем Украину.



По мнению представителя Киева в подгруппе по безопасности, альтернатива Минскому или Нормандскому формату может быть, но "проблема не в формате, а в том, кто и как сможет заставить Россию вывести войска с территории Украины".



Как сообщалось, 18 июля главарь ОРДО Александр Захарченко предложил вместо Украины создать "государство" Малороссию.



Президент Петр Порошенко в свою очередь заявил, что Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом, несмотря на любые инициативы со стороны боевиков.



Как известно, ранее российский проект по оккупации территорий Донецкой и Луганской областей называли "Новороссией". Но поскольку это не удалось, этот проект был закрыт.



Валентина Романенко, УП