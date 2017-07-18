Политолог, близкий к Кремлю: через месяц о "Малороссии" забудут

Российский политолог Алексей Чеснаков, который по сообщениям российских СМИ консультирует администрацию Путина по Украине, не считает серьезным "проект Малороссия".

Так он прокомментировал объявление главаря боевиков ОРДО Захарченко, передает ТАСС.

"Проект создания Малороссии выдвинут рядом писателей и блогеров, близких к руководству "ДНР". В самом руководстве ДНР многие его считают несерьезным", - сказал он.

"Поэтому этот проект скорее литературный, чем политический. К реальной политике малороссийская инициатива не имеет никакого отношения", - сказал он.

По словам Чеснакова, также "точно известно, что в руководстве ЛНР она воспринята как несогласованная и несвоевременная".

"Шум поднят большой, но через месяц о Малороссии забудут все, включая авторов этой идеи", - заключил эксперт.

Ранее главарь ОРДО Александр Захарченкопредложил вместо Украины создать государство Малороссию. Некоторые боевики уже нацелелись на безвиз.



При этом на сайте коллаборационистов ОРЛО никаких сообщений о "Малороссии" не было. Позже оказалось, что на оккупированной части Луганской области идею не поддерживают, кроме того их просто не приглашали.

В свою очередь президент Порошенко заявил, что Захарченко - не политик, а марионетка Кремля.