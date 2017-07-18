Главные новости дня

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Вторник, 18 июля 2017, 22:50

Подборка самых важных новостей за 18 июля на Украинской правде.

Конфуз дня. Главарь ОРДО Александр Захарченко предложил вместо Украины создать государство Малороссию.

Также главари боевиков с оккупированных территорий Луганской области заявляют, что не участвуют в создании "Малороссии".

Петр Порошенко по этому поводу заявляет, что Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом, несмотря на какие-либо заявления со стороны боевиков.

Кроме того, немецкое федеральное правительство осудило заявления главаря сепаратистов "ДНР" Александра Захарченко о планах создать "Малороссию".

О Розенблате. Согласно декларации народного депутата Борислава Розенблата, он имеет достаточно денег, чтобы заплатить залог в 10 млн гривен.

Позже, Соломенский райсуд Киева избрал нардепу Бориславу Розенблату меру пресечения в виде залога в размере 7 млн гривен.

О Шеремете. 20 июля в Киеве состоится акция памяти погибшего журналиста, одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета.

О Януковиче. Высший совет правосудия отказался рассматривать сообщения председательствующего по делу бывшего президента Виктора Януковича судьи Оболонского районного суда Киева Владислав Девятка о давлении Генеральной прокуратуры на суд.

О Ляшко. Печерский райсуд Киева перенес рассмотрение дела о совмещении нардепом Олегом Ляшко депутатства и руководства газетой "Политика" на 21 июля.

О дне в АТО. 18 июля боевики совершили 10 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате трое украинских военных получили ранения.

О религии. Международная правозащитная организация Amnesty International считает беспрецедентным влияние религиозных организаций на Верховную Раду.

Темы: Дело Шеремета Розенблат Янукович
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