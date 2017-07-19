В годовщину гибели Шеремета в Киеве пройдет акция
20 июля в Киеве состоится акция памяти погибшего журналиста, одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета.
Об этом сообщает инициативная группа в Facebook.
Коллеги Шеремета и неравнодушные граждане соберутся на месте его гибели - на пересечении улиц Хмельницкого и Франко - и пройдут шествием к зданиям силовых ведомств и на улицу Банковую, где будут требовать результатов расследования этого резонансного преступления.
"20 июля в 8-00 мы соберемся там, где погиб Павел, и почтим его память. После отправимся шествием к зданиям Администрации президента и Министерства внутренних дел и будем требовать расследовать убийство нашего друга и коллеги", - говорится в сообщении .
Инициаторы акции подчеркивают, что за год полиция не дала ответа на вопрос, кто был убийцей и заказчиком убийства Шеремета.
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Как известно, 11 июля 2017 года президент Петр Порошенко заявил, что правоохранительные органы должны в ближайшее время публично отчитаться о результатах расследования убийства Шеремета.
Пресс-конференция правоохранительных органов по этому поводу может состояться 20 июля.
Украинская правда
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