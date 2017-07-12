20 июля правоохранители должны рассказать о деле Шеремета – CPJ

Комитет защиты журналистов ожидает от правоохранителей прогресса в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета и новой информации 20 июля.



"На этой неделе наша делегация встретилась с представителями трех основных ведомств, которые занимаются расследованием убийства Шеремета: офис генерального прокурора, Национальная полиция и Служба безопасности Украины", – сказала координатор программы КЗЖ в Европе и Азии Нина Огнянова на пресс-конференции в Киеве.

"Мы настаивали, что мы очень обеспокоены и разочарованы тем, что не смогли узнать о каком-либо прогрессе в расследовании", – заявила она.

Представители КЗЖ (Committee to Protect Journalists, CPJ) заявили правоохранителями об отсутствии доверия к официальному следствию.



"Мы также сказали, что до сих пор остается неясным, кто угрожал "Украинской правде" перед убийством и кто отвечает за него. Ни одно из этих ведомств не смогло нам дать нормальный ответ", – добавила Огнянова.

По ее словам, экс-сотрудник СБУ Игорь Устименко не подтвердил свое алиби, хотя утверждал, что оказывал услуги частной охраны.



"Мы также не получили ответа на процедурные вопросы: кто отвечает за расследование – то ли это главный прокурор, то ли глава Национальной полиции... Нам нужно конкретное лицо, ответственное за осуществление правосудия (за убийство Шеремета – ред.)", – заявила Огнянова.

Committee to Protect Journalists: hard to get even basic procedural info on probe into unsolved murder of journalist P. Sheremet in #Ukraine pic.twitter.com/mHMoLSpMMv — Gulliver Cragg (@gullivercragg) July 12, 2017

Представители КЗЖ спрашивали у СБУ, расследовали ли они роль батальона "Азов", – но там ответили, что они не действуют независимо, а только поддерживают запросы других ведомств. В Нацполиции тоже не дали четких ответов, лишь заявили, что основные факты изучили.



Следователи говорили Комитету защиты журналистов, что дело "очень сложное", в нем "сотни томов – и каждый на сотни страниц".



"Мы ожидаем больше, чем тщательного расследования, мы ожидаем результата. Нечеткость, непрозрачность дела Шеремета – это вопрос не только свободы прессы, но и вопрос закона", – заявила Огнянова.



"Если Украина действительно выполняет свои обязательства и поддерживает принципы ЕС, она должна продемонстрировать четкий прогресс по делу Шеремета", – добавила она.



В свою очередь, исполнительный директор КЗЖ Джоэл Саймон сообщил, что их цель – ускорить расследование.



"Мы смогли подтвердить, что представители Национальной полиции и Генеральной прокуратуры будут проводить пресс-конференцию 20 июля, в годовщину убийства Павла Шеремета. Мы надеемся, что дело продвинется", – заявил он



"Ключевые вопросы еще остаются без ответа. Кто преследовал "Украинскую правду"? Кто участвовал в прослушивании перед тем, как был убит Шеремет? СБУ отрицает свое участие... Журналисты не будут чувствовать себя в безопасности, пока власти не ответит на этот вопрос", – отметил Саймон.



"И почему власти не показали фоторобот женщины, которая подложила взрывчатку под машину Шеремета?", – заявил он.



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Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.



Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая Устименко допросили.

В полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Алена Рощенко, УП