Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко хочет нового отчета силовиков о деле Шеремета

Вторник, 11 июля 2017, 19:29
Порошенко хочет нового отчета силовиков о деле Шеремета

Президент Петр Порошенко считает, что правоохранительные органы должны в ближайшее время провести публичный отчет о результатах следствия убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он заявил во время встречи с семьей Шеремета и представителями международной организации Комитет защиты журналистов, о чем сообщает пресс-служба Порошенко.

Он отметил, что заинтересован в прозрачном расследовании убийства Шеремета и готов сделать все от него зависящее для полного расследования.

Как известно, Павла Шеремета убили 20 июля 2016 в центре Киева, подложив взрывчатку под автомобиль, которым он пользовался.

Правоохранители квалифицировали гибель журналиста как умышленное убийство. К этому времени организаторы и исполнители убийства Шеремета не названы. Следователи склоняются к версии о профессиональных мотивах преступления.

10 мая 2017 журналисты "Слидство.Инфо" вместе с представителями международной сети OCCRP презентовали в Киеве документальный фильм "Убийство Павла" о гибели Шеремета.

Среди прочего, авторы фильма-расследования идентифицировали авто, которое стояло в ночь перед взрывом под домом Шеремета, и поговорили с водителем, экс-сотрудником СБУ - чего не сделали правоохранители.

По мотивам фильма полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко.

А информацию о том, что сотрудники Службы безопасности Украины удалили часть видео с камер наблюдения вблизи взрыва авто, в СБУ опровергли.

Согласно последней информации, генеральный прокурор Юрий Луценко в июне 2017 заявил об отсутствии серьезного прогресса в расследовании дела об убийстве Шеремета.

В начале июня президент Петр Порошенко призвал правоохранительные органы публично отчитаться о расследовании убийства Павла Шеремета.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х - 2000-х годах работал на российском телевидении, а последние 5 лет прожил в Киеве, работал в "Украинской правде" и основал Школу журналистики УП, а также был ведущим на радио "Вести".

Темы: Дело ШереметаПорошенкоубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
Дело Шеремета
Суд по делу убийства Шеремета спустя 3 года начинается с начала
6 лет после убийства Шеремета: во время войны суд остановился, все обвиняемые на свободе
Суд продлил ночной домашний арест Антоненко, но разрешил снять электронный браслет
Последние новости
16:31
В Евпаторийском районе оккупированного Крыма были слышны взрывы 
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
Все новости...
Реклама: