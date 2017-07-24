Поляков: Никто еще не пытался надеть на меня браслет

Нардеп Максим Поляков утверждает, что правоохранительные органы еще не предпринимали попыток надеть на него электронный браслет слежения.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Никто ничего не пытался на меня надеть - ни браслет, ни ошейник", - сказал депутат, отвечая на вопрос ведущего, действительно ли он отказывается надевать электронный браслет.

Касательно того, согласится ли он надеть детектор по требованию следователя, Поляков сказал: "Если следователь ко мне обратится и покажет, что это в рамках закона, я это выполню".

Он заявил также, что информация о его отказе надевать электронный браслет слежения - это фейк, который распространило Национальное антикоррупционное бюро.

Поляков пообещал, что никуда от следствия скрываться не собирается и будет выполнять все его требования, являясь туда, куда скажут правоохранители.

Также, по словам нардепа, он планирует внести залог в размере более 300 тысяч гривен, который ему присудили.

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