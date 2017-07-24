Поляков: Никто еще не пытался надеть на меня браслет

Нардеп Максим Поляков утверждает, что правоохранительные органы еще не предпринимали попыток надеть на него электронный браслет слежения.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Никто ничего не пытался на меня надеть - ни браслет, ни ошейник", - сказал депутат, отвечая на вопрос ведущего, действительно ли он отказывается надевать электронный браслет.

Касательно того, согласится ли он надеть детектор по требованию следователя, Поляков сказал: "Если следователь ко мне обратится и покажет, что это в рамках закона, я это выполню".

Он заявил также, что информация о его отказе надевать электронный браслет слежения - это фейк, который распространило Национальное антикоррупционное бюро.

Поляков пообещал, что никуда от следствия скрываться не собирается и будет выполнять все его требования, являясь туда, куда скажут правоохранители. В то же время депутат дал понять, что если ему по работе нужно будет выехать за границу, он это сделает.

Также, по словам нардепа, он планирует внести залог в размере более 300 тысяч гривен, который ему присудили.

При этом он отметил, что будет обжаловать соответствующее решение суда.

Также Поляков сообщил, что не собирается покидать фракцию "Народный фронт" на время следствия.

Как сообщил "Украинской правде" источник в Специальной антикоррупционной прокуратуре, Полякову действительно пытались надеть браслет. Официальный комментарий по этому поводу САП обещает позже.

Как сообщали СМИ, в конце прошлой недели правоохранители пытались надеть на Полякова электронный браслет слежения, однако безрезультатно.

Как известно, 11 июля Верховная Рада лишила Полякова неприкосновенности, но не позволила его задержание и арест. 13 июля народному депутату вручили подозрение.



Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря. Кроме него в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат, с которого парламент также снял неприкосновенность.



Соломенский райсуд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 тысячи гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

Евгений Кизилов, УП