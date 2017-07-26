Суса подозревают в присвоении видеорегистратора и денег

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Среда, 26 июля 2017, 15:43

Бывшего чиновника Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса подозревают в присвоении денежных средств и имущества.

Об этом сообщил "Украинской правде" источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, есть две темы: первая – по декларации, вторая – о присвоении средств в особо крупном размере.

Сус якобы присваивал изъятые при обысках деньги, а также продавал изъятые материальные ценности – например, перепродал игровые автоматы и видеорегистратор.

В то же время, источник "Украинских новостей" в Генеральной прокуратуре говорит, что Суса подозревают в присвоении более 400 тысяч гривен и видеорегистратора.

Как известно, бывшего заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики – начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ Дмитрия Суса задержали 25 июля в аэропорту "Борисполь".

Национальное антикоррупционное бюро уже сообщил ему о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса.

В ближайшее время Сусу должны избрать меру пресечения.

14 апреля 2017 года Дмитрия Суса уволили с должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.

В августе 2016 года произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.

В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что у них было решение суда.

Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.

Роман Кравец, Алена Рощенко, УП

Темы: Генпрокуратура НАБУ криминал
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