Суса підозрюють у перепродажі гральних автоматів і відеореєстратора

Колишнього високопосадовця Генеральної прокуратури Дмитра Суса підозрюють у привласненні коштів та майна.

Про це повідомило "Українській правді" джерело у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника, є дві теми: перша – за декларацією, друга – щодо присвоєння коштів в особливо великому розмірі.

Сус нібито привласнював вилучені при обшуках кошти, а також продавав вилучені матеріальні цінності – наприклад, перепродав гральні автомати та відеореєстратор.

Водночас, джерело "Українських новин" у Генеральній прокуратурі каже, що Суса підозрюють в привласненні понад 400 тисяч гривень і відеореєстратора.

Як відомо, колишнього заступника начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ Дмитра Суса затримали 25 липня а аеропорту "Бориспіль".

Національне антикорупційне бюро вже повідомило йому про підозру у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу.

Найближчим часом Сусу мають обрати запобіжний захід.

14 квітня 2017 року Дмитра Суса звільнили з посади старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль.

У серпні 2016 року відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Ввечері сам Сус відвіз їх до будівлі НАБУ.

Роман Кравець, Олена Рощенко, УП