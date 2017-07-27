ГПУ не выдавала Грузии Саакашвили, ибо считала преследованием

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Четверг, 27 июля 2017, 13:48

ГПУ в марте 2015 года отказала Грузии в выдаче Саакашвили, потому что видела в делах против него преследование за политические убеждения.

Об этом свидетельствует документ Генпрокуратуры за март 2015 года, который есть в распоряжении "Украинской правды".

"Анализ запросов грузинской стороны в совокупности с докладом Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Грузии, а также многочисленных публикаций в СМИ о Саакашвили М.Н. дает основания считать, что запрос о его выдаче был сделан с целью преследования за политические убеждения", - говорится в документе.

Документ ГПУ датирован 31 марта 2015, и он содержит перечень дел, возбужденных грузинской стороной против Саакашвили. При этом указ о предоставлении гражданства Украины Саакашвили президент Порошенко подписал через месяц - 29 мая 2015, то есть на момент, когда уже было известно о возбуждении дел в Грузии против Саакашвили.

Отметим, что миграционная служба заявляет, что Саакашвили лишен гражданства Украины за "предоставление ложных сведений или фальшивых документов".

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Темы: Саакашвили
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