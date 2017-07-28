Найцікавіше: 2003. МТС стає єдиним володарем UMC 2010. У Запоріжжі підірвали Свято-Покровський храм 2012. Футболіст Шевченко йде зі спорту до Королевської 2014. Українські військові успішно просуваються на схід

2002, неділя

Президент Леонід Кучма звільнив начальника Генерального штабу ЗСУ, а Генпрокуратура затримала чотирьох військових керівників. Такою стала перша реакція влади на Скнилівську трагедію, коли у Львівській області під час аерошоу літак впав на глядачів.

Міністр оборони Володимир Шкідченко подав рапорт про відставку, але Кучма її не прийняв.

2003, понеділок

МТС купує UMC. Російська ВАТ "Мобільні телесистеми" стає стовідсотковим володарем ЗАТ "Український мобільний зв'язок". 25 липня збори учасників UMC схвалили передачу 16,3% акцій данської TDC росіянам. Загальна сума, сплачена МТС за українського оператора, становитиме 374,9 мільйонів доларів.

На той момент "Український мобільний зв'язок" обслуговує понад 2 мільйони абонентів і займає 45% частки ринку.

2004, середа

В Одесі пікетували міське управління охорони здоров'я з вимогою припинити тиск на медичних працівників. Учасники пікету стверджують, що їх змушують підписуватися та збирати підписи за кандидата у президенти Віктора Януковича.

2005, четвер

– "Оскільки я не є публічним політиком, думаю, нема причин так прискіпливо ставитися до мого приватного життя". Син президента Андрій Ющенко розповідає, як він та родина пережили скандал, що стосувався його розкішного способу життя.

– Прем'єр Юлія Тимошенко запевнила, що не ображається, коли її називають соціалісткою за її методи роботи, і підкреслила, що не використовує ручний стиль управління.

2006, п'ятниця

– Екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка вбили, стверджує колишній міністр охорони здоров'я Микола Поліщук, спираючись на характер поранень на тілі померлого.

Кравченко загинув 4 березня 2005 року від двох вогнепальних поранень в голову – того ж дня, коли він мав з'явитися в прокуратуру на допит по справі журналіста Георгія Гонгадзе.

– Головні політичні гравці пробують домовитися про текст майбутнього Універсалу національної єдності, текст якого має бути прийнятним для всіх підписантів. Але формулювання по питанням мови, НАТО, відносин із Росією досі залишаються предметом дискусій.

2008, понеділок

– Після злив майже 41 тисяча житлових будинків залишаються підтопленими у західних областях України. Внаслідок стихійного лиха загинули 22 особи.

Раніше віце-прем'єр Олександр Турчинов говорив, що такого Україна не бачила останні сто років.

2009, вівторок

– Молдова вирішила депортувати п'ятьох українських громадян, які приїхали на позачергові парламентські вибори в якості спостерігачів. Їх звинуватили у нелегальному в'їзді в країну. На знак протесту міжнародні спостерігачі з організації ENEMO вирішили залишити Молдову.

– "Юліну тисячу" видаватимуть після того, як криза вщухне. Виплати компенсацій за знеціненими вкладами Ощадбанку колишнього СРСР вже отримали 6 мільйонів осіб.

– "Якщо говорять, що в Україні є єдина православна помісна церква – то це неправда". Патріарх Київський Філарет реагує на заяву Патріарха Московського і всієї Русі Кирила, що така церква в Україні існує.

2010, середа

У Запоріжжі підірвали Свято-Покровський храм Української православної церкви: невідомий залишив біля дверей церкви згорток, що вибухнув. Постраждали 9 осіб, 80-річна чорниця померла від ран.

2011, четвер

– Журналісти побачили загрозу в підписаному президентом законі "Про судовий збір". Розмір збору для позовів про відшкодування моральної шкоди тепер ставить 1% від ціни позову (раніше було 10%). Таким чином, заплативши десять тисяч гривень, можна звернутися з мільйонним позовом до видання, яке в разі програшу може збанкрутувати.

– Орденом "За заслуги перед Отечеством" 1-го ступеня нагородив російський президент Дмитро Медведєв другого президента України Леоніда Кучму.

Кучмі, який знаходиться під підпискою про невиїзд через кримінальну справу по справі Георгія Гонгадзе, дозволили поїхати за орденом до Москви.

– Одним з виконавців судового процесу у своїй справі екс-прем'єр Юлія Тимошенко вважає колишнього "бютівця" Андрія Портнова. Процес над Юлією Тимошенко продовжується у Печерському райсуді Києва.

2012, субота

Футболіст Андрій Шевченко, який вирішив йти з футболу в політику, отримає друге місце у списку політсили Наталії Королевської "Україна – Вперед!"

За результатами виборів 2012 року партія набере 1,58 відсотків голосів та не пройде до Верховної Ради.

2014, понеділок

– Українські військові повертають під контроль українські території. За повідомленнями прес-центра АТО, успішними стають бої за визволення Дебальцевого, Степанівки. Взято під контроль стратегічну висоту Савур-Могила. Бійці входять в Шахтарськ, Торез (нині Чистякове) та Лутугіне. Тривають бої за повне звільнення Первомайська та Сніжного.

Згодом ці населені пункти знову опиняться під контролем терористів.

23 бійці сил АТО за минулу добу заплатили за ці успіхі своїм життям. Великі втрати і серед мирного населення: в Донецьку загинули троє, у Горілвці – 14 чоловік, у Луганську – п'ять. За даними ООН, за час АТО в Україні загинуло щонайменше 1129 мирних жителів.

– Прокуратура Грузії пред'явила обвинувачення колишньому президенту Михайлу Саакашвілі у перевищенні посадових повноважень.

2015, вівторок

– Один військовий загинув і 12 зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. За даними Міноборони, взагалі з початку АТО Україна втратила 2,3 тисячі військовослужбовців.

– 52% #ихтамнет. Половина росіян впевнена, що в Україні немає російських військ. Про це свідчать дані опитування "Левада-Центру".

– "Мій кланчик такий дрібненький і складається з трьох братів. […] Можу чітко сказати, що класичний клан – це клан президента". Нардеп Віктор Балога запевняє, що головною причиною кризи в Закарпатті стала спроба центральної влади напередодні виборів взяти область під контроль.

В липні у Мукачевому стався збройний конфлікт між представниками нардепа Михайла Ланьо та особами з "Правого сектору". Причиною стрілянини називають спробу перерозподілу контрабандних потоків на Закарпатті.

2016, четвер

– Один військовий загинув і один зазнав поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– "Сьогодні мене обвинувачують у тому, що я їм допоміг втекти. Тобто тоді це називалося "вивезти", а зараз називають "допоміг втекти", – керівник громадської організації "Ніхто крім нас" Олександр Ковальов не заперечує, що у 2014 році допомагав бійцям "Беркута" залишити Київ.

Прокуратура вручила Ковальову повідомлення про підозру в причетності до втечі беркутівців. Проте Ковальов нагадує, що в той час вивозом бійців займались і нардепи, і активісти – це було "громадянським актом здорового глузду".

– Російський президент Володимир Путін ліквідував "Кримський федеральний округ". Окупований півострів включили в склад Південного федерального округу. А Михайло Зурабов указом Путіна був звільнений з посади надзвичайного і повноважного посла РФ в Україні.

Рустем Халілов, для УП