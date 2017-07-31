США сомневаются в добропорядочности кандидатов в новый ВСУ

Добропорядочность многих претендентов на должности в новом Верховном суде Украины вызывает сомнения у Соединенных штатов.

Об этом сообщает посольство США в Twitter.

"Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного Суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения", - говорится в твите.

Там отметили, что, во избежание попадания в состав ВС недостойных судей, Высший совет правосудия должен отдельно пересмотреть каждую кандидатуру.

Как сообщалось, 27 июля Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала списки 120 победителей конкурса на должности в новом Верховном суде.

По мнению Центра противодействия коррупции, через конкурс в состав ВС попадут 80% старых судей с сомнительной репутацией.

В то же время президент Петр Порошенко выразил большое удовлетворение тем, как прошел конкурс в обновленный Верховный суд Украины.

Украинская правда