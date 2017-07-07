Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 7 июля на Украинской правде.

О Розенблате. Регламентный комитет ВР поддержал представления ГПУ на снятие неприкосновенности с депутата из фракции БПП Борислава Розенблата и направил этот вывод Верховной Раде.

Еще в комитете показали фильм о масштабной коррупции Розенблата. Смотреть по ссылке.

Об ОБСЕ. Парламентская ассамблея ОБСЕ в пятницу в Минске приняла резолюцию "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины".

Об "Укргазвыдобуванни". Служба безопасности Украины и Генпрокуратура снова пришли с обысками в компанию "Укругазвыдобування".

О США. Государственный департамент США назначил бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.

О Шеремете. Комитет защиты журналистов констатирует, что убийство Павла Шеремета в Украине не раскрыли, – и предлагает провести международное расследование.

Об обысках ГПУ. У бывшего заместителя главы администрации времен президентства Виктора Януковича, экс-главы Сумской облгосадминистрации Юрия Чмыря во время обысков нашли 1 миллион 180 тысяч долларов вместо задекларированных им 572 тысяч долларов.

О сутках в АТО. С начала суток боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВС Украины. В результате четверо украинских военных получили ранения и боевых травм.

Также в центре оккупированного боевиками Луганска, недалеко от площади Ленина, прогремел взрыв.

Сепаратистские СМИ заявляют, что погибла "полковник народной милиции ЛНР", еще пять человек ранены.

О "Миротворце". Полиция Киева открыла уголовное производство из-за публикации интернет-ресурсом "Миротворец" списков журналистов, якобы аккредитованных на оккупированных территориях Донбасса.

О Нацгвардии. Президент Петр Порошенко подписал указ о проведении в августе 2017 призыва граждан Украины на срочную военную службу в Национальной гвардии.