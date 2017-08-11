Енин: Пропуск Саакашвили в Украину возможен только после оформления визы

Лишенный украинского гражданства бывший председатель Одесской ОГА может попасть в Украину только после оформления визы.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в facebook.

"Пропуск Саакашвили (сейчас лица без гражданства, если не подтвердится инфо о наличии у него паспорта третьих стран) в Украину возможен только после оформления визы", - написал он.

При этом он предупредил, что лицам, которые будут способствовать незаконному пересечению границы, грозит уголовная ственность.

"Любые перформансы в окружении активистов или нелегальное пересечение границы дают стопроцентные правовые основания для привлечения его к административной ответственности, а лиц, способствующих такому незаконному пересечению границы - к уголовной ответственности (и не говорите потом, не предупреждали)", - подчеркнул Енин.

Заместитель генпрокурора подчеркнул, что за нарушения при оформлении гражданства Саакашвили, которые стали причиной его отмены, должны нести административную или дисциплинарную ответственность соответствующие чиновники, но, по его словам, Саакашвили поставил подпись под этим документом и тоже должен ответить.

"Но за свою "ошибку"должен ответить и гражданин Саакашвили, который поставил крестик в графе "под судом и следствием в иностранном государстве не нахожусь", а абзацем ниже после "предупреждения о возможности потерять гражданство Украины в случае предоставления ложных сведений" поставил подпись" , - отметил Енин.

Как сообщалось, Саакашвили заявил, что его лишили гражданства Украины на основании анкеты, в которой стоит не его подпись. Политик грузинского происхождения объяснил, что в Украине подписывается кириллицей, и показал свою подпись.

Как известно, президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. Администрация президента это подтвердила 27 июля.

Из 12 с 15 членов Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, которые были на заседании 26 июля, только один воздержался, остальные 11 поддержали прекращения украинского гражданства Саакашвили.

Сам политик в это время был в Соединенных Штатах Америки.

После этого, как утверждает сам Саакашвили, пользуясь биометрическим загранпаспортом Украины, он прилетел в Польшу, затем в Литву, а 10 августа он сообщил, что приехал в Венгрию.

В то же время, в украинской Госпогранслужбе заявляли, что при попытке пересечь украинскую границу пограничники изымут у Саакашвили паспорт гражданина Украины и не впустят его в страну.

При этом источники в руководстве Генеральной прокуратуры Украины заявили, что если Саакашвили окажется на территории Украины и Грузия направит новый, третий запрос об экстрадиции, - его выдадут.