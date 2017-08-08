Саакашвілі заскочив до Вільнюса, Україна готова забрати його паспорт

Екс-президент Грузії і колишній голова Одеської обладміністрації України Міхеіл Саакашвілі приїхав до Вільнюса, але не претендує на литовське громадянство.



Про це він сказав у Вільнюсі, повідомляє Інтерфакс/BNS.



"Ні, я повинен повернути українське громадянство, воно було відібране нелегально. Багато українців обурені і відчули б себе покинутими, якщо я за них не боротимуся", – заявив Саакашвілі на запитання, чи буде він домагатися литовського громадянства.



Раніше євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс пропонував надати колишньому президенту Грузії литовське громадянство після позбавлення його паспорта України.



Саакашвілі зазначив, що він може подорожувати, оскільки у нього є український паспорт, і пообіцяв захищати свої права на українське громадянство в судах.



У другій половині дня вівторка Саакашвілі планує відбути з Вільнюса.

Саакашвілі у Вільнюсі delfi

У вівторок біля будівлі посольства Російської Федерації у Вільнюсі відбулася акція до 9-ї річниці російської окупації земель Грузії (вночі 8 серпня 2008 року у Південній Осетії почалися збройні зіткнення), повідомляє Delfi.

Акція біля будівлі посольства РФ у Вільнюсі delfi

На акцію прибули колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, колишній голова Верховної Ради Литви – Відновного Сейму Вітаутас Ландсбергіс, депутати литовського парламенту.

Акція до 9-ї річниці окупації земель Грузії у Вільнюсі Delfi

У свою чергу, перший заступник голови української Держприкордонслужби Василь Серватюк у Києві заявив, що при спробі перетнути український кордон прикордонники вилучать у Міхеіла Саакашвілі паспорт громадянина України і не впустять його до країни.



"Указ президента України (щодо припинення громадянства Саакашвілі – ред.) і доручення Державної міграційної служби України до Державної прикордонної служби є", – сказав чиновник під час спілкування з активістами партії Саакашвілі "Рух Нових сил" під будівлею Держприкордонслужби у вівторок.



"В указі і дорученні відповідні документи визнано недійсними і нам доручено, що в разі виявлення таких документів вони вилучаються, складаються відповідні документи і передаються в Державну міграційну службу", – пояснив Серватюк.



"Паспорт вилучається, дається довідка про його вилучення, і дану особу не пропускають через державний кордон, оскільки у даного громадянина немає документів, які дають право для перетину кордону", – цитує його "Інтерфакс-Україна".

Як відомо, президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України. Адміністрація президента це підтвердила 27 липня.

Із 12 з 15 членів Комісії з питань громадянства при президенті України, які були на засіданні 26 липня, лише один утримався, решта 11 підтримали припинення українського громадянства Саакашвілі.

Сам політик у цей час був у Сполучених Штатах Америки.

Саакашвілі заявив, що його позбавили громадянства України на підставі анкети, під якою стоїть не його підпис. Політик грузинського походження пояснив, що в Україні підписується кирилицею, і показав свій підпис.

Саакашвілі планував повернутися до України й відстояти громадянство у суді.

Водночас, джерела в керівництві Генеральної прокуратури України заявили, що якщо Саакашвілі опиниться на території України і Грузія надішле новий, третій, запит про екстрадицію, – його видадуть.

4 серпня Саакашвілі прилетів до Польщі. За його словами, він пред'явив біометричний закордонний паспорт України прикордонникам. 8 серпня Саакашвілі виїхав із Польщі



Грузинська прокуратура нібито зверталася й до Польщі щодо Саакашвілі.

Олена Рощенко, УП, доповнено

