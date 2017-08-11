Єнін: Пропуск Саакашвілі в Україну можливий лише після оформлення візи

Позбавлений українського громадянства колишній голова Одеської ОДА може потрапити до України тільки після оформлення візи.

Про це заявив заступник генерального прокурора України Євгеній Єнін у facebook.

"Пропуск Саакашвілі (наразі особи без громадянства, якщо не підтвердиться інфо про наявність у нього паспортів третіх країн) в Україну можливий лише після оформлення візи", - написав він.

При цьому він попередив, що особам, які сприятимуть незаконному перетину кордону, загрожує кримінальна відальність.

"Будь які перформанси в оточенні активістів чи нелегальний перетин кордону дають стовідсоткові правові підстави для притягнення його до адмінвідповідальності, а осіб, що сприятимуть такому незаконному перетину кордону - до кримінальної відповідальності (і не кажіть потім, що не попереджали)", - наголосив Єнін.

Заступник генпрокурора підкреслив, що за порушення при оформленні громадянства Саакашвілі, які стали причиною його скасування, мають нести адміністративну чи дисциплінарну відповідальність відповідні чиновники, але, за його словами, Саакашвілі поставив підпис під цим документом і теж має відповісти.

"Але за свою "помилку" має відповісти і громадянин Саакашвілі, який поставив хрестик в графі "під судом та слідством в іноземній державі не перебуваю", а абзацем нижче після "попередження про можливість втратити громадянство України у разі подання неправдивих відомостей" поставив підпис", - наголосив Єнін.

Як повідомлялось, Саакашвілі заявив, що його позбавили громадянства України на підставі анкети, під якою стоїть не його підпис. Політик грузинського походження пояснив, що в Україні підписується кирилицею, і показав свій підпис.

Як відомо, президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України. Адміністрація президента це підтвердила 27 липня.

Із 12 з 15 членів Комісії з питань громадянства при президенті України, які були на засіданні 26 липня, лише один утримався, решта 11 підтримали припинення українського громадянства Саакашвілі.

Сам політик у цей час був у Сполучених Штатах Америки.

Після цього, як стверджує сам Саакашвілі, користуючись біометричним закордонним паспортом України, він прилетів до Польщі, потім до Литви, а 10 серпня він повідомив, що приїхав до Угорщини.

Водночас, в українській Держприкордонслужбі заявляли, що при спробі перетнути український кордон прикордонники вилучать у Саакашвілі паспорт громадянина України і не впустять його до країни.

При цьому джерела в керівництві Генеральної прокуратури України заявили, що якщо Саакашвілі опиниться на території України і Грузія надішле новий, третій, запит про екстрадицію, – його видадуть.