В США активисты снесли памятник Конфедератам

3635 просмотров
Вторник, 15 августа 2017, 07:49

В городе Дарем, штат Северная Каролина, участники акций протеста против расизма повалили памятник войскам Конфедерации.

Об этом сообщает CBS.

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени. Активисты закинули веревку на монумент и повалили его на землю. После этого они начали бить его ногами. Полиция наблюдала за развитием событий, но не вмешивалась.

Памятник, изображающий солдата гражданской войны с надписью "Конфедеративные штаты Америки", был установлен в 1924 году.

"Его нужно было убрать", - заявила организатор акции Лоан Тран.

"Эти статуи Конфедерации в Дареме, в Северной Каролине, по всей стране", - добавила она.

В связи с этим губернатор штата Северная Каролина Рой Купер заявил, что "расизм и смертельное насилие в Шарлотсвилл неприемлемы, но есть лучший способ изъять эти памятники".

Как известно, в США в студенческом городке Университета Вирджинии произошли столкновения митингующих ультраправых с их противниками.

Марш ультраправых был организован в знак протеста против сноса местного монумента, посвященного памяти генерала Конфедерации Роберта Ли, одного из военных лидеров южан во времена Гражданской войны в США 1861-1865 годов.

Во время массовых мероприятий неизвестный на автомобиле въехал в толпу активистов, выступавших против митинга ультраправых. В результате 1 человек погиб и по меньшей мере 26 оказались в больнице. Позже водитель автомобиля был арестован.

Темы: США расизм
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Департамент юстиции США собирает данные на протестующих против Трампа 15 августа 2017, 05:44
Пентагон: Если КНДР нанесет удар по США, может начаться война 15 августа 2017, 04:47
КНДР: Ким Чен Ын еще немного подумает, прежде чем нанести удар по США 15 августа 2017, 02:37
powered by lun.ua
Главные новости
Штаб: Ситуация зоне АТО обостряется, 8 бойцов ВСУ ранены
Хроника 15 августа. Ахметов покоряет Киев, а власть имитирует е-декларирование
Во Франции автомобиль протаранил площадку пиццерии: Погибла девочка, есть раненые
Главные новости дня
Все новости
Мороженое

Где искать вкусное мороженое в Киеве

Киевские музыканты

Как зарождалась культура хип-хопа в Украине