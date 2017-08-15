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В США активісти знесли пам’ятник Конфедератам

Вівторок, 15 серпня 2017, 07:49

В місті Дарем, штат Північна Кароліна, учасники акцій протесту проти расизму повалили пам’ятник військам Конфедерації.

Про це повідомляє CBS.

Інцидент стався близько 19:00 за місцевим часом. Активісти накинули мотузку на монумент і повалили його на землю. Після цього вони почали бити його ногами. Поліція спостерігала за розвитком подій, але не втручалась.

Пам’ятник, що зображує солдата громадянської війни із написом "Конфедеративні штати Америки", було встановлено в 1924 році.

"Його потрібно було прибрати", -  заявила організатор акції Лоан Тран.

"Ці статуї Конфедерації в Даремі, в Північній Кароліні, по всій країні", - додала вона.

У зв’язку з цим губернатор штату Північна Кароліна Рой Купер заявив, що "расизм і смертельне насильство в Шарлотсвіллі неприйнятні, але є кращий спосіб вилучити ці пам'ятники".

Як відомо, 12 серпня в США у студентському містечку Університету Вірджинії відбулися зіткнення учасників мітингу ультраправих із їх противниками.

Марш ультраправих був  організований на знак протесту проти знесення місцевого монумента, присвяченого пам'яті генерала Конфедерації Роберта Лі, одного з військових лідерів південців за часів Громадянської війни в США 1861-1865 років.

Під час масових заходів невідомий на автомобілі в’їхав у натовп активістів, які виступали проти мітингу ультраправих. В результаті 1 людина загинула і щонайменше 26 опинилися в лікарні. Пізніше водій автомобіля був заарештований.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАрасизм
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