В США активисты снесли памятник Конфедератам

В городе Дарем, штат Северная Каролина, участники акций протеста против расизма повалили памятник войскам Конфедерации.

Об этом сообщает CBS.

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени. Активисты закинули веревку на монумент и повалили его на землю. После этого они начали бить его ногами. Полиция наблюдала за развитием событий, но не вмешивалась.

Памятник, изображающий солдата гражданской войны с надписью "Конфедеративные штаты Америки", был установлен в 1924 году.

"Его нужно было убрать", - заявила организатор акции Лоан Тран.

"Эти статуи Конфедерации в Дареме, в Северной Каролине, по всей стране", - добавила она.

В связи с этим губернатор штата Северная Каролина Рой Купер заявил, что "расизм и смертельное насилие в Шарлотсвилл неприемлемы, но есть лучший способ изъять эти памятники".

Как известно, в США в студенческом городке Университета Вирджинии произошли столкновения митингующих ультраправых с их противниками.

Марш ультраправых был организован в знак протеста против сноса местного монумента, посвященного памяти генерала Конфедерации Роберта Ли, одного из военных лидеров южан во времена Гражданской войны в США 1861-1865 годов.

Во время массовых мероприятий неизвестный на автомобиле въехал в толпу активистов, выступавших против митинга ультраправых. В результате 1 человек погиб и по меньшей мере 26 оказались в больнице. Позже водитель автомобиля был арестован.