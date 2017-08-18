Скандал с украинскими школьниками в РФ: МОН говорит, что все законно

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Пятница, 18 августа 2017, 11:51
Российський центр науки и культуры

В Министерстве образования и науки заявляют, что не имеют права запрещать украинским школьникам ездить в страну-агрессор.

Об этом сообщил журналистам 17 августа заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей.

"Сейчас каникулы, учителя в отпусках. Когда происходят эти поездки - мы узнали об одной и надеемся, что других нет - мы не можем сказать, что граждане Украины не посещают Россию, граница не является закрытой, и мы не можем и не имеем права запрещать такие поездки, потому что это происходит вне образовательной системы, это происходит по договоренности с родителями, и родители принимают то или иное решение ", - пояснил он.

По словам Хобзея, Минобразования обратилось по этому поводу в соответствующие службы, в частности в СБУ, чтобы они дали правовую оценку этому случаю.

Замминистра сообщил, что МОН выяснило личность украинской учительницы, которая повезла детей в Россию.

"Это - госпожа Новикова. Она работает в одной из киевских школ, давно работает преподавателем русского языка. Она имеет неполную нагрузку", - рассказал он.

По словам чиновника, дирекция школы, где работает Новикова, "ничего плохого о ней не говорит", ее называют хорошим преподавателем, который "добросовестно выполняет свои обязанности".

Хобзей сказал, что министерство пыталось связаться с учительницей, но не смогло. "Наверное, она сейчас находится вместе с детьми (в России - ред.). Когда вернется, мы попробуем все выяснить", - отметил он.

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Темы: Минобразования образование Росcия скандал
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