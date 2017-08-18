СБУ выясняет ситуацию с украинскими школьниками в РФ

Председатель СБУ Василий Грицак поручил сотрудникам службы разобраться с ситуацией по вывозу украинских школьников в РФ.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Председатель СБУ дал задание разобраться с этим", - сообщила она.

Как сообщалось, киевское отделение Российского центра науки и культуры 12 августа заявила, что отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!".

Вывоз украинских учеников в РФ вызвало возмущение в Раде. Нардеп Наталья Веселова направила депутатский запрос в ряд украинских ведомств с требованием объяснить ситуацию.

Председатель СБУ Василий Грицак на брифинге 17 августа заявил, что ему ничего не известно о вывозе группы украинских школьников в Россию.

18 августа в Минобразования заявили, что не имеют права запрещать украинским школьникам ездить в страны-агрессора.

София Лукашова, для УП